Kobe Bryant, ou comment une ville japonaise est devenue un prénom (presque) comme un autre

Autour de chaque mythe, flottent un certain nombre de fantasmes, de légendes invérifiables. Parmi celles qui entourent le basketteur Kobe Bryant, disparu ce dimanche soir dans un accident d'hélicoptère, il y a cette mystérieuse histoire de prénom.Depuis le début de la carrière du Black Mamba, le bruit court qu'il a été choisi en hommage à la spécialité ultra-réputée de la cité japonaise, une viande à la qualité rare. Véridique ? Du côté de Japon, on opine du chef. « Notre ville a eu la chance de croiser le chemin de Kobe Bryant, car son père lui a donné le nom de la ville, étant donné son amour pour le bœuf de Kobe », s'est félicité ce lundi le maire Kizo Hisamoto auprès de CNN. Ajoutant que le basketteur fut l'ambassadeur de la ville de 2001 à 2011. « Nous pensons que c'est grâce à son nom que la valeur du bœuf de Kobe a [...] été élevée au niveau mondial », a surenchéri Tetsunori Tanimoto, directeur de l'Association pour la promotion du marketing et de la distribution de cette viande.Des théories jamais confirmées par les parentsAprès plusieurs heures de recherche, impossible pourtant de certifier cette histoire à 100 %. Elle circule partout, mais ni sa mère Pam, ni son père Joe -deux anciens basketteurs professionnels - n'ont confirmé cette thèse, à notre connaissance. NBA. Kobe Bryant : « J'ai passé de très bons moments à Mulhouse » Le site officiel de la NBA, à en croire une archive, appuie aussi cette histoire, même s'il propose un récit légèrement différent. Le couple aurait simplement apprécié la musicalité du mot après lecture du menu d'un restaurant japonais. Pour rajouter à la confusion, d'autres, comme le site Grunge, font carrément le lien entre Kobe, la viande, et « Bean », le second prénom du père qui signifie haricot. Bref, il faut prendre tout cela avec des pincettes.Un pic de petits Kobe en 2001Ce qui ne fait en revanche aucun pli, c'est que c'est ...