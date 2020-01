Kobe Bryant, le travail dans la peau

Décédé tragiquement à la suite d'un accident d'hélicoptère, Kobe Bryant (41 ans) aura marqué le monde du basketball et du sport en général par sa qualité de basketteur. Mais surtout par sa mentalité qui fait de lui un modèle pour toute une génération. De sportifs comme de non-sportifs.

From Mulhouse to Los Angeles

Cinq titres NBA. Deux médailles d'or olympique. Un titre de MVP. Deux titres de MVP des finales. Dix-huit sélections au All-Star Game dont il a été MVP à quatre reprises. Onze présences - record NBA - dans le All-NBA First Team qui désigne les cinq meilleurs joueurs de la saison. Élu joueur de la décennie 2000-2010. Auteur de la deuxième meilleur performance offensive de l'histoire de la NBA avec 81 points inscrits face aux Toronto Raptors en 2006. 33 643 points inscrits en carrière. Seul joueur avec Wilt Chamberlain à avoir marqué 50 points ou plus dans 4 matchs consécutifs. Seul joueur à avoir planté plus de points que l'équipe adverse après trois quart-temps (face à Dallas en 2005). Autant de chiffres qui expliquent pourquoi le monde entier connaît Kobe Bryant. Pourtant, aucun d'eux ne peut expliquer la douleur que ressentent des millions de personnes après l'annonce du décès duà 41 ans dans un accident d'hélicoptère. Car Kobe n'était pas qu'une machine à scorer. C'était avant tout un modèle. Un modèle de loyauté, d'abnégation et de confiance en soi.Qui n'a jamais entendu son ou sa collègue de bureau lâcher un immense "Kobeeeeeeee" au moment de lancer une boulette de papier dans la poubelle ? Un classique qui montre que pour des millions de personnes, tenter un panier rime avec Kobe Bryant. Logique puisque leétait probablement avec Michael Jordan le meilleur attaquant de l'histoire. Avec son fameuxcopier/coller sur. Il faut dire que le natif de Philadelphie a tout fait pour obtenir ce statut honorifique. Un travail de longue date que le petit Kobe a commencé dès son plus jeune âge en Europe où son père, Joe Bryant, évolue comme basketteur. En Italie d'abord, puis à Mulhouse lors de la saison 1991-1992. Une ville dont se souvient Kobe pour "". Le légendaire numéro 24 (et 8) des Lakers n'a que 13 ans mais veut