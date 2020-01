Kobe Bryant, le Barça dans les gènes

Impensable il y a de cela quelques heures, le décès de Kobe Bryant émeut la planète entière. Avec le départ du Black Mamba, le monde perd bien plus qu'une icône de basketball. Le légendaire numéro 8 et 24 des Los Angeles Lakers était également un fan de sport et plus particulièrement de football, où il avait noué des liens forts avec son club de cœur : le FC Barcelone.

La symbiose avec Ronaldinho

L'image fait le tour du monde à l'heure qu'il est, et cela paraît normal tant Neymar da Silva Santos Júnior représente l'image du sportif reconnu à travers le globe. Au moment d'inscrire le deuxième but du PSG sur la pelouse de Lille, le joueur du Paris Saint-Germain profite de la fin d'une accolade collective pour se retourner vers la caméra. Là, le Ney prend un air sérieux et montre deux doigts sur sa main droite, puis quatre sur sa main gauche. 24, soit le numéro historique de Kobe Bryant lors de la deuxième partie de son aventure aux Los Angeles Lakers. En fin de rencontre, le Brésilien s'exprime sur sa soirée tronquée par le décès d'un ami. Un hommage loin d'être anodin puisque si Neymar est autant attaché à Bryant, le Black Mamba avait quant à lui le béguin pour le Barça.Le 23 juin 2013, le Brésil s'impose contre l'Italie lors de son dernier match de poule durant la Coupe des confédérations organisée sur ses terres (4-2). Dans le vestiaire, l'équipecélèbre son succès mais ne s'attend pas à recevoir une visite de prestige : celle de Kobe Bryant. Vingt jours auparavant, Neymar était présenté au Camp Nou pour officialiser son transfert au FC Barcelone. Une recrue que Bryant, habitué à porter la tunique du Barça depuis les années 2000 et présent pour une opération marketing à Salvador, avait logiquement envie de rencontrer personnellement. Juste après leur première rencontre, Neymar publie une photo avec le quintuple champion NBA sur Instagram. Fanatique, Kobe Bryant l'est également quand il évoque sa passion pour le Barça. À Los Angeles, l'arrière des Lakers avait déjà eu l'opportunité de rencontrer leslors des tournées estivales, avait aussi disputé un match