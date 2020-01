Kobe Bryant : la mort tragique d'une légende

Difficile de ne garder qu'une seule image de lui. Qu'une seule action décisive ou d'énumérer ses nombreux records. Impossible de résumé Kobe Bryant. Décédé dimanche matin à l'âge de 41 ans dans un accident d'hélicoptère sur les hauteurs de Los Angeles, le gamin de Philadelphie était une des plus grandes stars de la NBA, le championnat de basket nord-américain. Il était surtout une légende du sport mondial. Tout simplement. Un modèle et une inspiration pour toute une génération de jeunes. Partout dans le monde, des gamins portent ses baskets aux pieds ou sa célèbre tunique des Los Angeles Lakers, son unique club, sur le dos avec les numéros 8 puis 24.Aujourd'hui ces ados devenus des adultes pleurent leur idole. Leur jeunesse. « Si j'ai longtemps porté le numéro 8 sur mon maillot c'est pour faire comme lui, confie, ce dimanche soir, sous le choc Mamoutou Diarra, l'ancien international tricolore. Quand on a débuté à l'Insep avec Tony (Parker) et Boris (Diaw) on avait tous nos idoles. Tony c'était Jordan, moi c'était Kobe. C'était mon modèle. Je ne sais pas s'il est au niveau d'un Michael Jordan ou d'un Mohamed Ali dans l'histoire du sport mondial mais il n'en est pas loin. »« Nous ne sommes pas restés assez longtemps en France »Né à Philadelphie le 23 août 1978, le petit Kobe traverse l'Atlantique pour suivre son père basketteur. Pendant sept ans toute la famille - le papa Joe, sa mère et ses deux sœurs, Shaya et Sharia - vit en Italie, où l'adolescent tombe amoureux du football et de l'AC Milan. Après ce septennat, le papa est recruté en 1991 par... Mulhouse. Le jeune homme vit ainsi quelques mois en France et gardera une affection particulière pour l'Hexagone. VIDÉO. Kobe Bryant : « J'ai passé de très bons moments à Mulhouse » « Je me souviens d'un gamin super gentil, très respectueux. Il avait une bonne bouille, était rigolo, très mignon. Un vrai farceur », ...