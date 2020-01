Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Kobe Bryant est décédé dans un accident d'hélicoptère Reuters • 27/01/2020 à 10:52









Kobe Bryant est décédé dans un accident d'hélicoptère par Hugo Chalmin (iDalgo) Une légende du basket et du sport s'en est allée. Âgé de 41 ans, Kobe Bryant est décédé dimanche dans un accident d'hélicoptère à Calabasas en Californie, à l'ouest de Los Angeles. Parmi les neuf victimes de ce crash, une de ses quatre filles, Gianna (13 ans), a également trouvé la mort. L'appareil se dirigeait à la Mamba Sports Academy où elle devait disputer une rencontre de basket. Cette tragédie a déclenché un séisme dans le monde du sport. Durant les matchs de la nuit, de nombreux acteurs de la NBA lui ont rendu hommage sur les parquets. D'anciennes gloires comme Shaquille O'Neal, ancien coéquipier du Black Mamba, ou encore Michael Jordan, idole de Kobe, ont adressé un message en sa mémoire. Avec le décès de KB24, la NBA perd l'un de ses plus grands joueurs de son histoire. Le natif de Philadelphie a dédié 20 ans de sa vie à la Grande Ligue. Autant d'années passées avec un seul et même maillot sur les épaules, celui des Lakers. Il n'a jamais quitté la franchise de Los Angeles dans laquelle il a notamment décroché cinq titres NBA. Kobe Bryant avait pris sa retraite en 2016. Lors de son dernier match face à Utah, l'idole du Staples Center avait inscrit 60 points. À noter qu'il a également remporté deux médailles d'or olympiques en 2008 et 2012 avec Team USA.

