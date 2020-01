Kobe Bryant : «Douleur et gloire», «Lakers brisés»... la presse mondiale pleure aussi la légende de la NBA

L'émotion est grande, planétaire même. Icône de la NBA, de son sport, et même au-delà, comme le prouvent les hommages qui se multiplient depuis dimanche soir, Kobe Bryant était assurément une star mondiale. Une légende.Alors ce lundi matin, au lendemain de l'annonce de sa mort dans un accident d'hélicoptère à Calabasas, près de Los Angeles - qui a coûté la vie à neuf personnes au total, dont la fille du joueur, Gianna Bryant - cette terrible disparition fait évidemment la une de beaucoup de journaux à travers le monde. LIRE AUSSI > Kobe Bryant : une carrière record en chiffresLe Parisien consacre ainsi deux pages à « La mort tragique d'une légende » et titre à sa une « La star Kobe Bryant tuée dans un accident ».L'Equipe, qui propose évidemment un très large dossier à la terrible nouvelle, titre sur un superbe portrait de Kobe « L'étoile Bryant ». ? Très relayé aussi dès dimanche soir sur les réseaux sociaux, ce titre d'un article de Libération, « Lakers brisés », en référence aux Los Angeles Lakers, club dans le lequel Kobe Bryant a effectué quasiment toute sa carrière. En Espagne et en Italie, autres terres de basket en Europe, l'émotion est aussi évidemment très grande. Marca, le journal sportif espagnol livre une superbe une en noir et blanc titrée « Douleur et gloire ». Son homologue italien, le Corriere dello Sport, dit « Adieu à Kobe », et rend hommage à un « Mythe du basket ». El Pais, l'équivalent espagnol du Monde en France, consacre lui aussi une large partie de son édition du jour à « La légende du basket-ball » et ouvre sa une avec une photo du joueur. Même le Wall Street JournalAux Etats-Unis, pays littéralement plongé dans le deuil depuis l'annonce de cette tragique disparition, c'est toute la presse généraliste qui salue la mémoire et l'empreinte laissée par Kobe Bryant. Le New York Times, ouvre ainsi sa une avec une image ...