Kobbie Mainoo invite un fan à un match de Manchester United après le décès de son père

Une triste et belle histoire.

La semaine dernière, un supporter de Manchester United nommé Daniel Killeen a pu vivre le succès fou des Red Devils contre Wolverhampton (4-3) aux côtés de son père, hospitalisé pour un cancer et fan absolu du club mancunien. Vincent, son papa, est malheureusement décédé trois jours plus tard. Ce qui a poussé Daniel à laisser un message sur Twitter/X pour remercier Kobbie Mainoo, le héros du match : « J’ai vu mon père les bras en l’air, le sourire aux lèvres, me lancer : ‘C’est pour ça que tu regardes United.’ […] Vous êtes déjà un héros chez nous et vous êtes maintenant le joueur préféré de mon fils de 7 ans. » …

QF pour SOFOOT.com