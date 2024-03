Klopp-Guardiola : la der des ders ?

À l'occasion du choc au sommet entre Liverpool (1er) et Manchester City (2e), au cœur d'une bataille pour le titre qui s'annonce électrique, Jürgen Klopp et Pep Guardiola s'affrontent potentiellement pour la dernière fois, ce dimanche. La fin d'une rivalité vieille de dix ans, et qui aura marqué l'histoire de la Premier League.

Lorsque Jürgen Klopp a officialisé, le 26 janvier dernier, son départ du Liverpool FC en fin de saison, les fans des Reds n’ont pas été les seuls à prendre un coup sur la tête. Pour Pep Guardiola aussi, cette annonce a ressemblé à une petite mort : « Surpris ? Un petit peu , a commencé le Catalan, ému lorsqu’on l’a invité à réagir à cette annonce . C’est un manager incroyable. Je n’ai pas eu l’occasion de le connaître de près, mais c’est aussi une personne incroyable. C’est une partie de Manchester City qui s’en va avec lui. Il a été notre plus grand rival. Il va nous manquer, il va me manquer. Je suis aussi content car sans lui, je vais mieux dormir avant d’affronter Liverpool ! (Rires.) Il ne l’avouera pas, mais il reviendra. » Depuis 2013, Guardiola et Klopp ont disputé une seule saison loin de l’autre : en 2015-2016, première année de l’Allemand outre-Manche, et dernière de l’Espagnol au Bayern Munich. Depuis dix ans, donc, ces deux coachs aux philosophies antagoniques se tirent la bourre dans les cimes de la Bundesliga ou de la PL.

"He will be back."…

Par Jérémie Baron pour SOFOOT.com