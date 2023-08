information fournie par So Foot • 28/08/2023 à 12:34

Klopp affirme que la victoire contre Newcastle est le plus beau souvenir de sa carrière

Rien que ça.

Quelques minutes après la victoire de Liverpool à Newcastle (1-2), Jürgen Klopp s’est livré à une étonnante confidence. Alors que son équipe a renversé le match grâce à un doublé de son remplaçant Darwin Núñez dans les dernières minutes et malgré une infériorité numérique depuis la demi-heure de jeu, l’entraîneur des Reds a confié que cette victoire était le plus grand souvenir de sa carrière : « En 1000 matches en tant qu’entraîneur, je n’en ai jamais connu un comme celui-ci. Avec dix hommes, dans une telle atmosphère, contre un tel adversaire, je suis presque sûr que cela n’est jamais arrivé. Ces moments sont rares et très spéciaux » . Il faut croire qu’une simple victoire en championnat au mois d’août peut procurer de grandes émotions.…

ARL pour SOFOOT.com