Klaus Iohannis réélu, la victoire d'une Roumanie pro-européenne

Le libéral d'origine allemande Klaus Iohannis a gagné un second mandat en tant que président de la Roumanie après sa victoire écrasante contre la candidate sociale-démocrate et ancienne Première ministre Viorica Dancila. Dimanche 24 novembre, 63 % des Roumains lui ont donné leurs votes, un très bon score dû à la diaspora. Environ quatre millions de Roumains sont partis travailler sur les marchés de l'Europe de l'Ouest et presque un million d'entre eux ont accordé leur confiance au président sortant.La victoire de Klaus Iohannis, âgé de 60 ans, est la victoire d'une Roumanie pro-européenne face à une Roumanie ancrée dans son passé. « C'est une victoire contre le Parti social-démocrate qui a été un obstacle pour le développement de la Roumanie depuis la chute du régime communiste, il y a trente ans, a déclaré Klaus Iohannis après l'annonce de sa victoire. Ce parti a essayé de contourner la justice en votant des lois destinées à protéger les hommes politiques corrompus et les voleurs. »Issu de la petite minorité allemande de Transylvanie, région située au centre de la Roumanie, ce protestant taiseux a obtenu un second mandat dans un pays à 87 % orthodoxe où les Roumains, en bons Latins, adorent discuter. Klaus Iohannis ne s'était pas beaucoup montré pendant la campagne électorale, mais sa discipline teutonique a convaincu les Roumains de lui confier leurs votes. Son adversaire Viorica Dancila, présidente du Parti social-démocrate...