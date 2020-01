Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Kjetil Jansrud de retour, Alexis Pinturault finit 9ème Reuters • 24/01/2020 à 14:24









Kjetil Jansrud de retour, Alexis Pinturault finit 9ème par Hugo Chalmin (iDalgo) Il est de retour ! Kjetil Jansrud a remporté vendredi le super-G de Kitzbühel. Une course qu'il avait déjà remporté en 2015. Le Norvégien, dont le dernier succès en Coupe du Monde remonte au super-G de Lake Louise le 25 novembre 2018, a devancé de 16 secondes Aleksander Aamodt Kilde et Matthias Mayer. Ces derniers ont franchi la ligne d'arrivée exactement au même moment. Du côté tricolore, Alexis Pinturault (+1''14) a assuré une très belle place dans le top 10. Malgré sa 9ème position, le skieur de Moutiers perd sa deuxième place au classement général. En ce qui concerne ses compatriotes, trois d'entre eux se sont dégotés une place dans le top 20. Johan Clarey (+1''20) termine 11ème tandis que Nils Allègre (+1''35) et Blaise Giezendanner (+1''48) finissent respectivement 14ème et 16ème.

