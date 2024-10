Kirk: la décrue se poursuit, plus que deux départements en vigilance orange

Les inondations à Cloyes-sur-le-Loir, en Eure-et-Loir, le 11 octobre 2024 ( AFP / JEAN-FRANCOIS MONIER )

La décrue se poursuit samedi dans la plupart des secteurs touchés par des inondations dans le sillage de la dépression Kirk, avec seulement deux départements encore placés en vigilance orange aux crues, l'Eure-et-Loir et le Loir-et-Cher, a annoncé Météo-France.

La Seine-et-Marne, qui se trouvait encore en vigilance rouge vendredi soir après des inondations provoquées par le Grand Morin, un affluent de la Marne, a été rétrogradée en orange en début de matinée, puis en simple vigilance jaune dans le bulletin publié à 10h00.

"Tendance générale à la décrue et à la propagation des crues vers l'aval sur tous les secteurs", écrit Météo-France, qui ne signale plus qu'une "crue importante sur le Loir vendômois (Loir-et-Cher) et l'Eure amont (Eure-et-Loir)".

"Samedi, la situation météo est relativement calme sur les bassins-versants en crue. Les pluies prévues samedi sont faibles sur le nord du pays et ne devraient pas contrarier la tendance à la décrue à l'amont des cours d'eau. Dans ces conditions, les crues en cours poursuivent leur lente propagation vers les avals", résumait de son côté l'organisme gouvernemental Vigicrues dans son bulletin de 06H00.

En Eure-et-Loir, près de la moitié des communes ont été touchées par des inondations, conséquences des intenses précipitations déversées par la dépression Kirk cette semaine.

Selon un point de la préfecture du département samedi matin, 926 opérations de secours y ont été réalisées depuis le début des intempéries et 304 personnes "évacuées et mises en sécurité".

Les deux communes les plus touchées restent Bonneval et Cloyes-les-Trois-Rivières, deux localités situées sur le Loir qui a quitté son lit pour envahir les rues et les habitations.

Le niveau du Loir avait nettement baissé à Bonneval samedi matin, selon les relevés de Vigicrues tandis qu'à Cloyes, plus en aval, il s'établissait vers 10h00 à 1,35m, contre 1,85m lors du pic mesuré vendredi soir.

Dans le Loir-et-Cher voisin, la décrue n'est pas encore amorcée à Vendôme, où l'hôpital et un Ehpad avaient été évacués préventivement vendredi.

Selon les prévisions de Vigicrues, le pic devrait être atteint samedi en début d'après-midi, à un niveau toutefois inférieur à la crue de janvier 1995.

Au terme du mois de septembre le plus pluvieux depuis 25 ans, les cumuls moyens annuels de précipitations ont déjà été dépassés un peu partout en France métropolitaine.