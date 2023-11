Kingsley Coman se confie sur une passion secrète

The Kingsley’s Gambit.

De passage à Paris en marge du rassemblement des Bleus pour cette trêve internationale, Kingsley Coman en a profité pour se livrer au jeu de l’interview voix off de l’émission En aparté de Canal+. L’occasion pour l’ailier du Bayern Munich de dévoiler une partie méconnue de son quotidien : sa passion pour les échecs. « Je maîtrise très bien » , a souri le Tricolore. « Ça me permet de m’évader, même si j’ai calmé un peu… J’étais à fond dedans pendant un moment et je jouais énormément. Et maintenant, j’ai calmé un peu parce que je veux quand même que ce soit plus une thérapie qu’un autre sport. » Une thérapie qui l’a vu se frotter plusieurs fois à N’Golo Kanté à Clairefontaine.…

AH pour SOFOOT.com