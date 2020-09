Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client King James envoie les Lakers en Finales Reuters • 27/09/2020 à 11:29









King James envoie les Lakers en Finales par Adonis Vesin (iDalgo) Dix ans après, les Lakers sont de retour en Finales. Une victoire 117-107 a permis notamment à Anthony Davies (27 points) de découvrir les NBA Finals, après une série bouclée à 4-1. La franchise de Los Angeles n'a pas laissé la possibilité à Denver de croire en un potentiel troisième exploit, après avoir sorti en sept matches le Jazz et les Clippers. Les hommes de Frank Vogel ont fait la course en tête avant de se faire rejoindre à la fin du troisième quart-temps (84-84). Un sursaut de Jamal Murray (19 points), blessé au genou droit, et d'un Nikola Jokic (20 points, 7 rebonds) encore gêné par les fautes. C'est alors que LeBron James a pris le ballon en main. Avec seize points dans les douze dernières minutes, il termine à 38 points, 16 rebonds, 10 passes et essayera de passer à son doigt sa quatrième bague de champion.

