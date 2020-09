So Foot • 13/09/2020 à 06:00

Kimpembe, un centriste venu de la gauche

Jusqu'en U19, Presnel Kimpembe évoluait latéral gauche au PSG. Adolescent, il n'avait pas les armes physiques pour s'imposer en défense centrale. Et si la croissance tardive de Presko était rétrospectivement une bénédiction dans sa progression ?

"Tout le monde se souviendra de cette image devant Messi"

Colonel Presnel

Il y a trois semaines, à Lisbonne, Presnel Kimpembe était le seul joueur du PSG formé au club titularisé en finale de la Ligue des champions. Il s'est surtout imposé comme l'un des meilleurs éléments de son équipe au cours du. Lors de la demi-finale contre le RB Leipzig, le défenseur central parisien a livré une prestation énorme, illustrée par ces chiffres : 109 ballons touchés, 99% de passes réussies, neuf récupérations. Le tout dans la lignée d'une grosse saison 2019-2020, où il aura été celui qui compte le taux de duels gagnés le plus élevé en championnat et l'un des meilleurs en C1., pose Laurent Bonadei, son ancien entraîneur en U17 et U19.Pourtant, durant une grande partie de sa formation, Kimpembe n'était pas en mesure de rivaliser avec ses adversaires à l'épaule. Trop frêle pour jouer en charnière centrale, il évoluait d'ailleurs dans le couloir gauche. Parce que son corps ne lui permettait pas de défendre comme il en est capable aujourd'hui, à l'adolescence, le Parisien a été obligé de trouver d'autres solutions., appuie Laurent Bonadei.Mais à quel point le fait d'avoir joué latéral gauche avant son repositionnement dans l'axe en U19 a-t-il été bénéfique chez les pros ? Pour son ancien coach, aujourd'hui sélectionneur adjoint d'Hervé Renard à la tête Lire la suite de l'article sur SoFoot.com