information fournie par So Foot • 19/02/2024 à 13:40

Kimmich proche d’en venir aux mains avec un membre du staff du Bayern

L’ambiance est délétère en Bavière.

Le Bayern a enchaîné une troisième défaite consécutive ce week-end face à Bochum (3-2). Non content d’avoir été remplacé peu après l’heure de jeu, Joshua Kimmich a piqué une crise à la fin du match. Selon plusieurs médias allemands, une altercation verbale a eu lieu entre le joueur et Zsolt Löw, l’un des adjoints de Thomas Tuchel, sur le chemin menant au vestiaire. L’échange s’est envenimé, et les deux hommes auraient été proches d’en venir aux mains, avant que le capitaine Manuel Neuer ne vienne s’interposer.…

FL pour SOFOOT.com