Kim Jong-un invincible, c'est peut-être un détail pour vous...

Mais pas pour Marc Beaugé. Le 25 novembre, le leader suprême nord-coréen, Kim Jong-Un, a inspecté les installations militaires de l'îlot de Changrin sur la mer Jaune. La photo en dit plus qu'un long discours.

Passage en revue

Une visite de courtoisie ? Pas le genre de la maison. En fin de semaine dernière, Kim Jong-un a quitté Pyongyang pour se rendre sur l'îlot de Changrin, situé près de la frontière intercoréenne en mer Jaune. Il a d'abord inspecté une unité militaire. Puis, il a profité de l'occase pour ordonner quelques tirs d'artillerie en direction du Sud. Dans la foulée, et selon le rapport officiel de l'agence centrale de presse nord-coréenne KCNA, il a également demandé la création d'un nouveau verger sur l'îlot, et exigé que ses habitants cultivent du raisin afin de développer sa production de vin. Des armes et de l'alcool ? Pas d'inquiétude...

La fleur au fusil

Mais de quoi peut-il bien s'agir ? Une collection de mouches artificielles, destinées à la pêche ? De jolies fleurs décoratives rappelant la passion des dirigeants nord-coréens pour la botanique (le botaniste japonais Kamo Mototeru inventa d'ailleurs, dans les années 1980, une espèce de bégonia rouge baptisée Kimjongilia spécialement pour Kim Jong-il, le père de Kim Jong-un) ? Ou sont-ce tout simplement des morceaux de vieux sacs plastique jaunâtres ? Difficile à dire mais si cette décoration était destinée à dissimuler la présence d'un canon à cet endroit, on peut dire que c'est raté.

Chefs et couvre-chefs

En matière de couvre-chefs, les Nord-Coréens ne plaisantent pas. Cette image nous permet de constater que les soldats portent une chapka, ou plutôt des ouchankas, alors que les gradés arborent un képi. Elle nous permet surtout de rappeler que Kim Jong-un n'a pas toujours eu le loisir d'exhiber librement sa coiffure « dégradé bas blanc ». Ainsi, un jour de 2011, il fut même photographié la tête couverte d'une casquette en loutre. Un choix à la portée retentissante, puisque ce couvre-chef, d'ordinaire réservé au seul leader du pays, indiquait alors clairement que Kim Jong-un allait succéder à son père Kim Jong-il.

