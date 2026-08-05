Killian Corredor : « Il faut que je retrouve ce plaisir d’enfoncer les gardiens »

Killian Corredor : « Il faut que je retrouve ce plaisir d’enfoncer les gardiens »

Il avait fait les beaux jours de Rodez en Ligue 2 pendant plusieurs saisons avant d’aller découvrir la culture allemande à Darmstadt. Tout juste rapatrié sur les bords de la Loire, Killian Corredor est l’une des recrues phares du FC Nantes cet été. Entretien avec l’un des attaquants les plus complets de Ligue 2 qui veut à nouveau enfoncer les cages de l’antichambre du football français.

Killian, tu reviens en France après t’être exilé pendant deux ans à l’étranger, à Darmstadt. Pourquoi ce choix ?

C’est notamment une décision extrasportive. Il y avait la volonté de me rapprocher de mes amis et de ma famille. C’était aussi pour retrouver du plaisir dans ce que je faisais, tout simplement. Je pense que ça a été une bonne chose de partir à l’étranger. J’ai découvert une autre mentalité, une autre façon de travailler, une vision du foot différente. Mais j’avais besoin de revenir en France.…

Propos recueillis par Raphaël Faurie-Pacaud, à Nantes pour SOFOOT.com