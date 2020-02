Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Kiki Bertens conserve son titre à Saint-Pétersbourg Reuters • 16/02/2020 à 18:45









Kiki Bertens conserve son titre à Saint-Pétersbourg par Matthieu Cointe (iDalgo) Kiki Bertens n'a pas tremblé. La Néerlandaise s'est imposée dans la finale du tournoi de Saint-Pétersbourg face à Elena Rybakina, révélation de ce début d'année. Bertens a terrassé son adversaire, 6-1, 6-3, et a bouclé la rencontre après 1h16 de jeu. 8e mondiale, elle partait favorite face à la 25e du classement WTA, qui disputait déjà sa troisième finale en 2020. Elle a dominé la partie de bout en bout et a sauvé les cinq opportunités de break de la Kazakh. La joueuse de 28 ans remporte le tournoi russe pour la deuxième année de suite. Elle a bénéficié d'un tableau favorable dans cette compétition, suite aux mésaventures des autres têtes de série. Kiki Bertens remporte son premier titre de la saison, son dixième en carrière sur le circuit WTA.

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.