Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Kiev, Ferencvaros et l'Olympiakos en Ligue des Champions Reuters • 30/09/2020 à 00:58









Kiev, Ferencvaros et l'Olympiakos en Ligue des Champions par Adonis Vesin (iDalgo) Vingt-cinq ans que Ferencvaros attendait ce moment. Les Hongrois ont sorti le Celtic Glasgow, le Dinamo Zagreb et à présent Molde (3-3, 0-0), grâce aux buts à l'extérieur, pour retrouver la plus belle compétition européenne. Le Français Aïssa Laidouni, passé par Angers, sera de la partie pour le club de Budapest. Mathieu Valbuena et Yann M'Vila ont obtenu leur ticket avec l'Olympiakos contre l'Omonia Nicosie (2-0, 0-0). La Gantoise confirme son mauvais début de saison (2 victoires, 5 défaites en Jupiler League) en chutant 3-0 à Kiev (Buyalski 9e, De Pena 36e et un penalty de Rodrigues 49e), après avoir été défaite 2-1 par les Ukrainiens à l'aller. Le tirage au sort des poules aura lieu ce jeudi 1er octobre à 17 h en Suisse.

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.