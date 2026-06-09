Kieran Trippier rebondit en Championship

Trippier à la trappe ? En fin de contrat avec Newcastle, Kieran Trippier va poursuivre sa carrière à l’étage du dessous. Le latéral droit anglais de 35 ans va s’engager pour deux saisons avec Wolverhampton , tout juste relégué en Championship. « Je suis ravi de rejoindre les Wolves, c’est un nouveau chapitre qui s’ouvre, et je suis prêt à le vivre » , a déclaré l’ancien Magpie sur ses réseaux sociaux.

Arrivé à Newcastle en 2022 en provenance de l’Atlético de Madrid, Trippier sort d’une saison bien remplie, avec 37 apparitions toutes compétitions confondues. « J’ai hâte de travailler avec l’équipe et de donner le meilleur de moi-même sur le terrain » , a-t-il conclu.…

MJ pour SOFOOT.com