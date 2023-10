Kidnappé en Colombie, le père de Luis Díaz est activement recherché

Situation dramatique.

Ce samedi, les parents de Luis Díaz ont été kidnappées du côté de la Colombie. Si la mère du joueur de Liverpool a été libérée quelques heures plus tard par la police, les autorités sont toujours à la recherche de son père. C’est le président du pays qui l’a annoncé lui-même sur X (anciennement Twitter) pour clarifier l’ensemble des rumeurs qui circulaient plus tôt dans la soirée. « La mère de Luis Díaz a été sauvée dans l’opération policière à Barrancas et nous continuons de rechercher activement son père » , a lancé Gustavo Petro peu avant deux heures du matin. Malheureusement, le père du feu follet des Reds , que nous avons tenté de joindre hier soir pour confirmer ou non ces informations, n’a toujours pas donné suite à notre message – sans accusé de réception.…

MD pour SOFOOT.com