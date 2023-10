information fournie par So Foot • 03/10/2023 à 11:37

Khvicha Kvaratskhelia dévoile ses idoles du Real Madrid

Grande première, pour Khvicha Kvaratskhelia.

Ce mardi, le Géorgien va affronter le Real Madrid dans un match de gala comptant pour la deuxième journée de Ligue des champions. Une équipe contre qui le jeune homme de 22 ans n’a jamais joué, et dont il était supporter quand il était môme. « J’ai grandi en regardant Madrid à la télévision, et il est aujourd’hui mon adversaire dans notre stade. Impossible de ne pas être heureux d’une soirée comme celle-là ! » , a ainsi commenté le joueur de Naples dans les colonnes d’ AS .…

FC pour SOFOOT.com