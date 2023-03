Khéphren Thuram : « Je rêvais de faire comme mon frère »

Il est le fils de Lilian, champion du monde 1998 et recordman de sélections en équipe de France. Mais c’est en voyant son frère Marcus, qu’il rejoint désormais en Bleu, que Khéphren Thuram est vraiment tombé amoureux du football. Rencontre.

Thuram… Ce n’est pas un nom anodin quand on est footballeur. À quel moment as-tu pris conscience de l’ampleur de la carrière de ton père ? Je ne sais pas si j’en ai vraiment pris conscience aujourd’hui. C’est mon père, on parle beaucoup de football, mais pas forcément tant que cela de sa carrière. C’est avant tout la personne qui me gronde quand je n’ai pas fait mes devoirs à l’école, celui qui me rappelait d’aller me brosser les dents avant d’aller dormir… Je le vois comme mon père, pas comme un champion du monde ou vainqueur de l’Euro.

Tu vas nous faire croire que ce n’est pas grâce à lui que tu es tombé dans le football ? Sincèrement, j’ai eu une enfance comme si mon père n’était pas footballeur pro. J’ai fait de l’escrime, du basket… J’ai toujours aimé le foot oui, mais quand j’étais petit, je pensais que l’on pouvait faire du football plus un autre métier. Footballeur et ingénieur, footballeur et astronaute. (Rires.) Cela me faisait rêver d’aller sur la Lune, dans l’espace. J’étais juste un enfant curieux et rêveur.…

Entretien réalisé à Nice en 2021 et paru dans le numéro 68 de SO FOOT CLUB.

Propos recueillis par Nicolas Jucha pour SOFOOT.com