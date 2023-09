information fournie par So Foot • 25/09/2023 à 09:39

Kheira Hamraoui s’exprime avec rancoeur sur le PSG et l'équipe de France

Rancunière.

Une semaine après l’officialisation de son transfert au Club América (Mexique), Kheira Hamraoui règle ses comptes avec la FFF. Dans une interview donnée à l’AFP, l’ancienne joueuse du Paris Saint-Germain s’est (une nouvelle fois) exprimée sur le mal-être qui était le sien lorsqu’elle était encore à Paris : « Je n’ai pas été épargnée par mon club, les réseaux sociaux et la presse française. Certaines de mes ex-coéquipières et des employés du club savent à quel point j’ai été maltraitée par le PSG après mon agression. […] Peut-être que le PSG n’a pas su ou voulu gérer toute cette attention médiatique pour des raisons autres que sportives. Ils ont choisi la solution de facilité en essayant de me pousser vers la sortie avant la fin de mon contrat. » …

ARL pour SOFOOT.com