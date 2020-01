Khaled Igué : « L'heure de l'Afrique a sonné ! »

« Il n'y a pas d'âge pour contribuer au développement et à la richesse de l'Afrique, ou pour jouer son rôle de citoyen », dit Abdou Diouf, l'ex-président du Sénégal de 1981 à 2000 et ancien secrétaire général de la Francophonie de 2003 à 2015, qui a accepté de préfacer l'ouvrage de Khaled Igué, L'Heure de l'Afrique. Pour un développement durable et inclusif. « Les élites africaines ont pleinement conscience des enjeux d'ampleur historique » qui les attendent, indique Hervé de Charrette, ancien chef de la diplomatie française de mai 1995 à juin 1997 dans les gouvernements d'Alain Juppé sous la présidence de Jacques Chirac, qui a lui aussi participé à la préface à deux visages, nord et sud, du livre de Khaled Igué publié aux éditions Hermann. Voilà qui pose le cadre d'une Afrique que tout le monde s'accorde à considérer comme le continent à suivre en ce XXIe siècle. Cette Afrique-là, Khaled Igué en est habité. Il en parle avec le c?ur, mais aussi avec la raison. Et c'est tout l'intérêt de cet ouvrage qui, au-delà de l'autocritique sincère du continent qu'il se permet à la lumière de l'histoire des Africains et de leurs diasporas, fait des propositions pour amener le continent à se réaliser et à réaliser le rêve de rassemblement et d'union prôné par les fédéralistes africains et les panafricanistes.Lire aussi L'intégration, ce défi que l'Afrique doit releverNé au Bénin en 1983, Khaled Igué, son auteur,...