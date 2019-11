Khadija Shaw : " L'écart entre Lyon et Bordeaux n'est pas si énorme "

Débarquée en Gironde cet été, Khadija " Bunny " Shaw, 22 ans et déjà meilleure buteuse de l'histoire de la sélection jamaïcaine, s'est plutôt bien adaptée au championnat de France. Auteure de 8 buts en 9 matchs, elle compte bien prouver à la France que l'hégémonie lyonnaise n'est pas une fatalité. Le Paris FC, qui reçoit Bordeaux ce samedi (14h30), est prévenu.

"Nous nous sommes assis pour discuter du projet bordelais, de ce que le club voulait construire, et cela m'a plu tout de suite."

Tout va bien, même si évidemment, l'ambiance et la météo ne sont pas les mêmes que ce dont j'ai l'habitude sur mon île. Mais la pluie ne me dérange pas trop, vu que je ne sors pas beaucoup de chez moi.J'effectuais ma dernière année à l'université du Tennessee, et puis en octobre, avec la Jamaïque, nous nous sommes qualifiées pour la Coupe du monde, donc j'ai dû m'attacher les services d'un agent. Au printemps, il m'a annoncé que les Girondins étaient intéressés. Donc nous nous sommes assis pour discuter du projet, de ce que le club voulait construire, et cela m'a plu tout de suite. Je ne sais pas vraiment comment ils m'ont repérée, j'avais d'autres offres, mais leur projet m'a tout de suite emballée. Donc j'ai décidé de tenter ma chance ici.Déjà, il y a un nouvel entraîneur, qui a tout changé. Surtout d'un point de vue tactique. Les nouvelles expériences m'intéressent toujours. Aux États-Unis, le travail est surtout basé sur la musculation et le fitness, tandis qu'ici, on insiste sur la tactique et la technique. Et ce que j'aime dans le foot, c'est l'aspect technique. Donc lorsqu'on m'a expliqué ça, j'ai tout de suite été intéressée.Aider l'équipe à aller le plus haut possible, et ce à tout prix. Bordeaux doit jouer les premières places.