Keylor Navas vise la Ligue des champions au PSG

Il est bien le seul à croire encore au projet parisien.

Poussé vers la sortie en janvier dernier pour faire de la place à Gianluigi Donnarumma, Keylor Navas n’a pas mis de point final à son aventure parisienne. Prêté à Nottingham Forest, le Costaricien de 36 ans est encore sous contrat avec le PSG jusqu’en 2024. « Il me reste un an de contrat à Paris. Si je dois y repartir et jouer, je me sens capable de gagner la Ligue des champions avec le PSG » , a-t-il déclaré dimanche dans une interview accordée à Canal+.…

MH pour SOFOOT.com