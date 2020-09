Kevin Volland, attaquant tout terrain

Arrivé en Principauté sur la pointe des pieds au début du mois de septembre, Kevin Volland était pourtant une des valeurs sûres du championnat allemand depuis près de huit ans. Après deux premiers matchs timides mais encourageants, le gaucher de 28 ans a prouvé ce dimanche, lors de la victoire contre Strasbourg (3-2), que son entente avec Ben Yedder allait faire des étincelles. Pour le plus grand plaisir de Niko Kova? et Paul Mitchell.

Le sale polyvalent

Défaits la semaine dernière sur la pelouse du Stade rennais alors qu'ils avaient fait la course en tête jusqu'à la mi-temps, les joueurs de la Principauté avaient finalement flanché et perdu leur première rencontre de la saison. Pourtant, la complémentarité entre Wissam Ben Yedder et Kevin Volland avait été intéressante en tout point. Et ça, Niko Kova? le savait en recrutant pour un peu plus de 15 millions d'euros l'ancien attaquant du Bayer Leverkusen, qu'il a ardemment réclamé à Paul Mitchell afin de pouvoir jouer les premiers rôles en Ligue 1. Un recrutement malin confirmé ce dimanche lors de la victoire contre Strasbourg (3-2) puisque l'Allemand a délivré deux passes décisives à Ben Yedder. La première, d'une remise du pied droit en première intention. La seconde, d'une offrande, toujours du même pied, et toujours pour son capitaine, qui n'a plus eu qu'à pousser le cuir au fond des filets alsaciens. Le symbole de Volland, attaquant polyvalent, créatif et décisif. Toutes les qualités requises pour faire un bien fou à l'attaque princière.Tout terrain, voilà le qualificatif qui revient constamment lorsqu'il s'agit d'évoquer l'atout majeur de Kevin Volland. Normal, à Hoffenheim, où il a évolué entre 2012 et 2016, il a joué ailier droit, avec Roberto Firmino à ses côtés en tant que numéro dix. Un duo qui a fait mal aux défenses de Bundesliga tant le Brésilien et l'Allemand se trouvaient les yeux fermés. Mais il a aussi été régulièrement aligné en soutien du numéro neuf, ou comme ailier gauche afin de déposer des centres sur la caboche d'Anthony Modeste ou d'Ádám Szalai. En 2016, quand il s'engage avec le Bayer Leverkusen pour 17 millions d'euros, la polyvalence a encore été un point fort du joueur formé Lire la suite de l'article sur SoFoot.com