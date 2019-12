Kévin Rodrigues : "Ma plus belle surprise, c'est Pepe !"

Viré du centre de formation de Toulouse après une bagarre avec un coéquipier, Kévin Rodrigues s'est finalement bien rattrapé en se faisant un nom en Liga du côté de la Real Sociedad puis de Leganés depuis l'été dernier. Au point d'être appelé en sélection du Portugal (trois capes). Rencontre.

"J'ai vite vu que le rugby n'était pas fait pour moi."

C'est sûr.Surtout au niveau du temps, car là-bas, il ne fait que pleuvoir. Et c'est vrai qu'à Madrid, il y a tout et que la vie est sympa. Et puis, tu peux te balader tranquille dans les rues. Bon après, je pense que c'est plus compliqué pour les joueurs du Real Madrid et de l'Atlético. Mais quand tu joues à Leganés, personne ne fait attention à toi. Même si moi, je suis très casanier et je préfère rester avec ma copine à la maison. Quand j'étais à la Real, mes amis de Bayonne venaient me voir ou j'allais chez eux. Là, j'ai forcément moins d'amis, donc je reste plutôt à la maison.Je vis à Boadilla, dans un quartier un peu éloigné de Madrid. C'est un coin tranquille, il y a beaucoup de footballeurs. Mon voisin, d'ailleurs, est un gars du Rayo Vallecano. En fait, ce qu'il se passe, c'est qu'il y a une dame qui s'occupe de tous les clubs pros à Madrid. Dès qu'un nouveau joueur arrive, c'est elle qui le place. Et elle place quasiment toujours les joueurs vers Boadilla et Majadahonda. Donc du coup, ça fait une zone avec beaucoup de footballeurs.Oui, c'est une vraie ville de rugby, et tous les supporters vont voir les matchs de rugby. Ils sont 15 000 au stade, alors qu'il n'y a que 200 personnes au foot. Après, je ne vais pas te mentir : j'ai essayé le rugby aussi, mais j'ai vite vu que ce n'était pas pour moi.Je n'avais pas vraiment la carrure, et depuis petit, je suis tout le temps avec un ballon de foot à jouer avec mon père. Du coup, j'ai vite choisi le football.