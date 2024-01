Kevin-Prince Boateng : « Ceux qui ont insulté Maignan, il leur faut Jésus »

KPB est devenu bouddha.

Dans les colonnes de La Repubblica , Kevin-Prince Boateng a abordé plusieurs sujets sensibles, à l’image des nombreux problèmes psychologiques auxquels sont confrontés les footballeurs, qui donnent lieu à des tabous et parfois à des tragédies, face au silence des acteurs : « Il faut éduquer, entrer dans la tête des enfants et protéger les joueurs. Je n’en connais pas un qui n’ait pas de problèmes mentaux. Les réseaux sociaux sont devenus une arme pour détruire les gens. Ils n’existaient pas encore en 2009, quand Robert Enke, le gardien de Hanovre, s’est jeté sous un train à cause d’une dépression. Imaginez aujourd’hui. Comment moi je m’en suis sorti ? J’étais devenu vide et j’ai décidé d’arrêter le foot. » …

AL pour SOFOOT.com