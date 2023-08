Kévin N'Doram : « On joue comme des tapettes »

En voilà un qui a loupé les cours de media training .

Menés à la mi-temps par l’OM ce vendredi soir (0-1), les Messins n’ont pas proposé grand chose sur les 45 premières minutes de jeu. Venu répondre aux traditionnelles questions du journaliste bord terrain de Prime Video, Kévin N’Doram en avait visiblement gros sur la patate et s’est lâché sans aucune retenue sur la première période des Grenats : « On manque de caractère. Excusez-moi du terme, mais on joue comme des tapettes. On a peur de jouer au ballon. C’est bien beau de vouloir défendre, déjà qu’on ne sait pas le faire… Va falloir oser, jouer au ballon, tenter des choses, sinon comme ça on ne peut pas y arriver. » …

AL pour SOFOOT.com