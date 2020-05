Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Kevin Mayer, le "père" de Disney+, s'en va diriger TikTok Reuters • 18/05/2020 à 23:31









KEVIN MAYER, LE "PÈRE" DE DISNEY+, S'EN VA DIRIGER TIKTOK BANGALORE (Reuters) - Kevin Mayer, qui a présidé au lancement de la plateforme de vidéos en ligne Disney+, quitte Walt Disney pour prendre la direction de TikTok, l'application vidéo très populaire appartenant à la compagnie chinoise Bytedance Technology, annoncent lundi les deux entreprises. Mayer dirigeait la division Direct-to-Consumer & International. A ce titre, il a été en première ligne dans le lancement en novembre dernier de Disney+, concurrent de Netflix. En cinq mois, Disney+ a attiré plus de 50 millions d'abonnés dans le monde. Mais en février dernier, Kevin Mayer n'a pas obtenu la direction générale de la compagnie, le conseil d'administration lui ayant préféré Bob Chapek, qui dirigeait la division Parks, Experiences and Products de Disney, pour succéder à Bob Iger et devenir le septième DG de l'entreprise en près de 100 ans d'existence. TikTok, que Mayer s'en va diriger, est une application permettant de créer de courtes vidéos à grand renfort d'effets spéciaux. Elle est particulièrement populaire auprès des adolescents. Chez Disney, Rebecca Campbell succède à Kevin Mayer. (Munsif Vengattil; version française Henri-Pierre André)

