Kevin Keegan n’aime pas « écouter une femme parler de l’équipe nationale masculine »

Kevin Keegan fait ses 72 ans.

À l’occasion d’une conférence à laquelle elle prenait part, la légende du foot anglais s’est exprimée sur les consultantes féminines qui officient dans les médias lors des matchs de football. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’ex-attaquant ne semble pas particulièrement intéressé par la parité : « Je dois être honnête, je ne suis plus aussi passionné et mon point de vue n’est peut-être pas partagé. Je n’aime pas écouter une femme parler de l’équipe nationale masculine pendant un match, parce que je ne pense pas que ce soit la même expérience. J’ai un problème avec ça. » Keegan ne s’arrête pas là et poursuit son propos, rapporté par The Times : « Si je vois une footballeuse anglaise parler du match Angleterre-Écosse à Wembley, et qu’elle dit “J’aurais fait cela si j’avais été dans cette position” , je ne pense pas que ce soit la même chose. Je ne pense que ce soit tant que ça similaire. » …

JF pour SOFOOT.com