information fournie par So Foot • 16/12/2023 à 12:19

Kevin De Bruyne vise le Ballon d’or

Il est (enfin) de retour !

Blessé depuis le début de la saison en raison d’une opération aux ischios, Kevin De Bruyne ne va pas tarder à refouler les pelouses avec Manchester City. Et que tout le monde se tienne prêt, le Belge revient avec l’ambition de devenir bien plus fort qu’avant. Plus fort que n’importe quel autre footballeur, d’ailleurs.…

FC pour SOFOOT.com