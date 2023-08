information fournie par So Foot • 11/08/2023 à 21:16

Kevin De Bruyne offre des iPhones à ses coéquipiers de Manchester City

Grand seigneur le KDB.

À l’instar de Lionel Messi, qui avait offert des iPhones en or d’une valeur de 210 000 euros aux joueurs et au staff argentins après leur victoire en Coupe du monde, Kevin De Bruyne a régalé ses partenaires suite au triplé historique réalisé par Manchester City la saison dernière. Alors que les Skyblues sont devenus la deuxième équipe anglaise à glaner la Premier League, la Ligue des champions et la FA Cup, l’international belge a fait faire 26 téléphones platine sur-mesure pour les Citizens selon le Daily Mail. Chaque Iphone 14 aurait coûté au milieu offensif la coquette somme de 5000 livres (environ 5700 euros). Toujours selon le journal britannique, même le Sheikh Mansour, le propriétaire du club, aurait reçu un exemplaire.…

TM pour SOFOOT.com