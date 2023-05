Kevin De Bruyne, définitivement roi de la passe outre-Manche

Le roux aux pieds d’or.

Manchester City semble bien parti pour tout rafler collectivement (Premier League, FA Cup et Ligue des champions) ainsi qu’individuellement, avec Erling Haaland et Kevin De Bruyne parmi les nommés pour le titre de MVP de la saison en Angleterre. Tenant du titre, le Belge signe d’ailleurs un nouvel exercice de très haute volée, puisqu’il cumule déjà 26 passes décisives toutes compétitions confondues. Statistiquement, il n’a jamais fait mieux en Perfide Albion, mais il s’est également payé le luxe de battre un record vieux de 8 ans, et détenu par Christian Eriksen : celui de joueur évoluant en Angleterre avec le plus d’ assists sur une seule saison.…

AL pour SOFOOT.com