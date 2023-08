Kevin De Bruyne absent jusqu'en 2024 ?

Erling Haaland a peut-être inscrit ses derniers buts de la saison, vendredi.

Victime d’une rechute (après sa blessure en finale de la Ligue des champions le 10 juin) et sorti après vingt minutes de jeu il y a quatre jours sur la pelouse de Burnley, Kevin De Bruyne – touché aux ischios – va être écarté des terrains pour un petit moment, City voulant éviter une troisième rechute. « C’est une blessure sérieuse , a expliqué son coach Pep Guardiola ce mardi . Nous devons encore décider dans les prochains jours s’il faut l’opérer mais il sera absent plusieurs mois. S’il doit se faire opérer, il pourrait être absent pour trois à quatre mois. C’est un coup dur et une grosse perte pour nous car Kevin a des qualités spécifiques. Nous devons aller de l’avant. Kevin est irremplaçable mais nous avons des joueurs talentueux. » Selon les informations de La DH Les Sports+ , une opération – déjà envisagée en juin – est plus que probable, et le milieu de terrain ne devrait plus jouer en 2023.…

JB pour SOFOOT.com