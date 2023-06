Kenzo, la goutte de trop

L’agression d’un jeune supporter marseillais de 8 ans, souffrant d’un cancer du cerveau, et de sa famille, dans les loges du stade d’Ajaccio, a soulevé une légitime vague d’indignation, qui est remontée jusqu’au sommet de l’État. Avec l’impression qu’une ligne rouge a été franchie.

Un retentissement jusqu’au somment de l’État. « Cela montre une espèce de dérive et on a raison de ne pas s’y habituer », s’inquiétait lundi le président de la République au sujet de l’agression subie par le jeune Kenzo, ainsi que de sa famille, dans les loges du stade René-Coty à l’occasion du match entre Ajaccio et Marseille. Le jeune garçon y avait été convié officiellement par le Rotary Club d’Ajaccio ainsi qu’Air Corsica. Emmanuel Macron a également réclamé les « sanctions les plus claire s » contre les fautifs. Il est dans son rôle et cela doit même conforter de manière opportune son discours actuel sur la « décivilisation ». Au moment où nous écrivons ces lignes, aucune arrestation n’a été effectuée, ni personne ne s’est rendu auprès des forces de l’ordre, après l’ouverture d’une enquête pour violences en réunion.

Agression de Kenzo lors d'Ajaccio-Marseille: "C'est totalement inacceptable", affirme Emmanuel Macron…

Par Nicolas Kssis-Martov pour SOFOOT.com