Kenza Dali, la vie d'artiste

Adelaide, Australien, 08.08.2023: Kenza Dali (France) und Fatima Tagnaout (Morocco) im Kampf um den Ball waehrend des Spiels der Round of 16 - FIFA Women's World Cup Australia & New Zealand 2023 zwischen Frankreich und Marokko im Hindmarsh Stadion am 08. August 2023 in Adelaide, Australien. (Foto von Philip Radoslovich/DeFodi Images) Adelaide, Australia, 08.08.2023: Kenza Dali (France) und Fatima Tagnaout (Morocco) battle for the ball during the Round of 16 - FIFA Women's World Cup Australia & New Zealand 2023 match between France vs Morocco at Hindmarsh Stadium on August 8, 2023 in Adelaide, Australia. (Photo by Philip Radoslovich/DeFodi Images) - Photo by Icon sport

À 32 ans et 56 sélections, Kenza Dali s’est affirmée comme l’une des pièces maîtresses de l’équipe de France d'Hervé Renard. Sa prestation majuscule en huitièmes de finale contre le Maroc vient confirmer ce nouveau statut.

Kenza Dali avait prévenu que les rencontres face au Panama et au Maroc ne seraient pas simples, mais elle a largement aidé l’équipe de France à se faciliter la vie dans ces deux matchs. Pour la deuxième Coupe du monde de sa carrière, la joueuse d’Aston Villa éblouit de son talent la compétition et fluidifie le jeu tricolore. La numéro 15 n’a rien changé ce mardi, à l’occasion du huitième de finale contre les Marocaines. Elle a même planté le but du break pour donner un peu plus d’épaisseur à une performance XXL, entre coups de génie et jolis caviars pour ses partenaires. Et pour ne rien gâcher, une réelle complicité avec Kadidiatou Diani.

En mode taulière

Pièce maîtresse du système de jeu d’Hervé Renard, Dali a été titulaire lors des huit matchs dirigés par le Savoyard. Elle a montré pourquoi ce mardi, face au Maroc, l’ancienne joueuse de l’Olympique lyonnais et du Paris Saint-Germain ayant multiplié les courses à haute intensité, les passes laser et les frappes. Efficace offensivement et aussi défensivement, Dali était présente pour mettre le pied et récupérer les ballons sur les rares incursions des Lionnes de l’Atlas. Une prestation cinq étoiles qui ne surprend plus les suiveurs des Bleues, tant les matchs s’enchaînent et se ressemblent pour la native de Sainte-Colombe. Avec une détermination affichée en conférence de presse après la victoire face au Brésil : « Sur le tacle, je sais que je suis en retard, je n’y vais pas pour gagner le ballon je vais être honnête, mais je ne voulais pas prendre de jaune. Je n’y vais pas pour lui faire mal non plus. À vitesse réelle, c’est un tacle appuyé mais quand on regarde le ralenti, je ne mets pas la semelle. C’est un match de Coupe du monde, c’est un France-Brésil, c’est une équipe qui aime bien mettre des petits ponts donc il fallait montrer notre détermination dès le premier ballon. » …

Par Léna Bernard pour SOFOOT.com