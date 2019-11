Kenya : l'autodépistage, un nouvel outil dans la lutte contre le VIH

Dans le pays, 7 % de la population vit avec le virus. D'ici à 2020, quelque 5 millions d'autotests doivent être déployés en Afrique de l'Est.

« Connaissez-vous votre statut sérologique ? » La question est pour le moins abrupte et intrusive. Mais dans la banlieue populaire de Kasarani, à 16 kilomètres au nord-est de Nairobi, la capitale du Kenya, il n'est pas rare de se l'entendre poser depuis le lancement d'une campagne de sensibilisation à l'autodépistage du VIH, en mai 2017. Sous l'égide du Programme national de contrôle des infections sexuellement transmissibles et du sida (Nascop), des travailleurs sociaux et des bénévoles de diverses associations sillonnent les quartiers, deux fois par semaine, à la rencontre des habitants pour leur fournir des guides de prévention et leur distribuer des kits d'autotest.

Francis Kinyanyi est soudeur au marché de Kasarani. L'homme de 31 ans, à l'embonpoint remarquable, est jovial. Mais interrogé par deux bénévoles de Link Employment Initiative, une petite ONG locale, son visage se crispe. Il refuse d'abord de répondre, hésite, puis finit par murmurer qu'il ne s'est jamais fait dépister. Tout comme une personne sur quatre au Kenya, le plus souvent les hommes, selon les statistiques nationales.

Les mêmes sources soulignent que 7 % de la population - soit 1,6 million d'individus - vivaient avec le VIH en 2018. Et l'épidémie du sida est la quatrième cause de mortalité dans le pays, avec 9 000 décès par an. Francis Kinyanyi finit par se laisser convaincre de se rendre à l'accueil de l'association, à quelques dizaines de mètres de son échoppe, pour des compléments d'information.

