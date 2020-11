kennyS : "Sur Counter-Strike: Global Offensive, le sniper est une sorte de gardien de but"

Joueur professionnel de Counter-Strike: Global Offensive, le Français kennyS est également un grand fan du PSG. Il nous parle de son amour pour le club parisien, mais aussi des similitudes entre son métier et celui de footballeur.

Certainement à cause de mon frère qui a toujours été pour le PSG. 2006 a été l'année qui m'a fait tomber amoureux du football. Forcément avec le parcours des Bleus pendant la Coupe du monde, mais surtout pour la finale de Coupe de France où Paris l'emporte contre Marseille (2-1). À partir de ce moment-là, il n'y avait plus que le PSG qui comptait pour moi. L'équipe de France ne me passionne pas, je ne suis pas fan de tous les joueurs ni de la façon dont on joue depuis des années. Entre une Coupe du monde ou une Ligue des champions, je préfère cent fois cette dernière.Pauleta ! Je pense que je n'ai pas eu d'idole comme ça depuis sa retraite. On était dans une période où il représentait notre seul espoir. C'était tellement dur pour le club de simplement gagner des rencontres contre des équipes de bas de tableau. Aujourd'hui s'il manque Neymar, il y a Mbappé, et si lui aussi n'est pas là, il y a Di María. D'ailleurs, dans l'équipe actuelle, c'est peut-être ce dernier que je supporte le plus. Même lorsqu'il tire des corners à deux ou qu'il fait n'importe quoi sur le terrain.J'ai tellement de bons et de mauvais souvenirs en tête. Je pense au PSG-Twente où l'on devait gagner et marquer plus de buts que Santander qui affrontait City afin de se qualifier. La dernière minute et cette ambiance de fou, je ne l'oublierai jamais. Tout comme le 4-2 qu'on inflige aux Marseillais au Vélodrome avec un doublé de Hoarau. C'était compliqué à l'époque d'aller gagner là-bas.Paradoxalement, c'est un bon souvenir, car c'est presque irréel pour un supporter qui a connu le but d'Amara Diané du sauvetage en Ligue 1, de nous voir à un match de gagner la C1.Sur le plan européen, c'est vrai qu'on n'est pas Lire la suite de l'article sur SoFoot.com