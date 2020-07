Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Kemba Walker de retour, Harden s'amuse Reuters • 27/07/2020 à 14:12









par Matthieu Cointe (iDalgo) La pré-saison de NBA se poursuit. Dans la nuit de dimanche à lundi, Kemba Walker a fait son entrée sur le parquet de la bulle d'Orlando. Le meneur des Celtics a joué moins de 10 minutes dans la victoire de son équipe face aux Suns (117-103). De son côté, James Harden se prépare à sa manière. "The Beard" a inscrit 31 points, pris 8 rebonds et délivré 9 passes face aux Grizzlies. Houston a remporté la rencontre 119 à 104. Alors qu'il n'a disputé que 24 minutes, Luka Doncic a aussi impressionné en étant tout proche du triple double (20/11/9). Le Slovène s'est incliné avec Dallas face aux Pacers (111-118). Dans les autres rencontres de la soirée, OKC est venu à bout de Philadelphie, privé de Joel Embiid, 102 à 97, alors que Toronto a battu Portland (110-104). Il ne reste plus que deux soirées "d'échauffement" avant la reprise de la saison, le 31 juillet.

