Kelvin Amian : « En Italie, on mange de la tactique tous les jours »

Après avoir fait toutes ses classes à Toulouse, Kelvin Amian a décidé de quitter son nid pour traverser à l’été 2021 les Alpes et atterrir à La Spezia. Devenu un titulaire indiscutable des Aquilotti, le latéral droit revient sur ses débuts en Italie. Et parle forcément un peu du Téf'.

Ça fait bientôt deux ans que tu es en Italie. Il en est où ton niveau d’italien ?

On va dire que je comprends lorsque l’on me parle. Après pour parler, c’est un peu plus compliqué, je n’arrive pas encore à bien conjuguer (rires) . Mais ça va, on se débrouille.…

Propos recueillis parTristan Pubert pour SOFOOT.com