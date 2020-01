Keith Robinson : "Le destin voulait que ce poteau frappe mes couilles"

Samedi 18 janvier. Newcastle, 14e de Premier League, reçoit Chelsea, 4e, dans le cadre de la 23e journée du championnat. Il aura fallu attendre la toute fin du temps additionnel, la 94e minute précisément, pour qu'Isaac Hayden délivre les Magpies (1-0-). Pendant sa célébration, son partenaire Matt Richies, emporté dans l'euphorie, tape de toutes ses forces dans le poteau de corner... qui vient taper les parties intimes de Keith Robinson, supporter heureux de Newcastle, qui n'avait rien demandé à personne. À 58 ans, ce responsable de ventes pour une entreprise de fournitures de laboratoire tient clairement son quart d'heure de gloire.

"J'avais vraiment l'impression que quelqu'un me les avait retirées d'une seule main tellement c'était violent sur le coup. Mais il fallait juste attendre que ça passe..."

Oh, ça va beaucoup mieux, je vous rassure ! Mes boules ont retrouvé leur couleur normale et je ne ressens plus de douleur en particulier. Mais je m'en souviendrai toujours de ce jour-là ! Et je ne verrai surtout plus jamais les poteaux de corner de la même façon. Remarquez, ça fera toujours une bonne anecdote à raconter à mes amis.J'étais à fond derrière mon équipe de Newcastle de la première jusqu'à la dernière seconde. C'est comme si j'étais redevenu enfant.Je n'en pouvais plus de crier. Sur chaque occasion de Chelsea, je retenais ma respiration. On était vraiment dans un bon jour, il faut croire. Et puis il y a eu ce centre de Saint-Maximin, il ne restait qu'une trentaine de secondes à jouer... Et ce coup de tête rageur d'Hayden ! Sur le coup, c'est la folie absolue, et j'insiste sur ce terme. Les joueurs sont venus tout près