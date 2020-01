Keita, le Baldé pompier

Revenu cet été sur la pointe des pieds de son prêt à l'Inter, l'international sénégalais semble enfin trouver sa juste place à l'ASM, dans l'intimité du vestiaire comme sur le terrain. Ni crack, ni arnaque : et si Keita Baldé était avant tout un bon soldat ?

Nouveau Nabil

Ça n'est parfois qu'une affaire de mauvais pied. Celui sur lequel la relation entre Keita Baldé et le club du Rocher est parti il y a deux ans et demi. Celui aussi qui aurait peut-être fait de lui un héros dimanche au Parc des Princes si, au bout d'un contre qui n'aurait su être plus parfait dans sa verticalité, l'attaquant monégasque n'avait pas trouvé Keylor Navas pour lui boucher l'horizon. Entre l'ancien Laziale et l'ASM, il y a donc d'abord eu ce détournement de destin, ce mariage de promesses qu'on ne sait tenir. Un joueur fantasmé que l'on attire pour se consoler d'un envol précipité (Mbappé), un tremplin espéré vers un top club : c'était là le contrat bancal d'un transfert bankable qui devait purger les frustrations des uns et des autres. La fameuse relation "pansement" qui finit par décevoir tout le monde.De sa première saison sur le Rocher demeure cette sensation étrange d'un joueur qui n'aura pas failli dans les moments clés sans pour autant dégager une réelle empreinte visuelle, manquant là l'occasion