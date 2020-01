Kei Kobayashi, premier chef japonais triplement étoilé en France

Neuf ans seulement après avoir ses débuts rue Coq-Héron (Ier), près du Louvre, Kei Kobayashi a fait de son restaurant un établissement triplement étoilé. Le chef de 42 ans est devenu lundi le premier Japonais à décrocher les trois étoiles Michelin dans l'Hexagone.« Il y a beaucoup de Japonais en ce moment, vous avez accepté notre place, merci beaucoup, merci la France ! », a lancé sur la scène des Michelin le chef aux cheveux blonds décolorés et hérissés. Cette troisième étoile pour son restaurant « Kei » est « une grosse surprise », a-t-il assuré, huit ans après avoir conquis la première en 2012 et trois ans après avoir obtenu la deuxième. LIRE AUSSI > Paris : une pluie d'étoiles sur les restaurants de la capitale Le plat qui a marqué les inspecteurs du célèbre Guide rouge ? Le « Jardin de légumes croquants, saumon fumé d'Écosse, mousse de roquette et émulsion au citron ». Ce « plat, signature emblématique, est une belle assiette aérienne où le végétal est à l'honneur » et symbolise « l'élégance absolue », selon le site Internet du Michelin. Le Jardin de légumes croquants, plat signature de Kei Kobayashi LP/Vincent Gautier Désormais fer de lance de ces chefs japonais que le Guide Michelin semble de plus en plus apprécier en France, Kei Kobayashi est né à Nagano d'un père cuisinier dans un restaurant traditionnel kaiseki (gastronomie servie en petits plats).Il découvre la gastronomie française à la télévision dans une émission avec le cuisinier Alain Chapel. Le premier chef avec qui il a travaillé, au Japon, lui racontait l'histoire de la cuisine française, lui expliquait « comment faisait Robuchon ». « Donc je me suis dit qu'il fallait aller en France », racontait-il en 2014.« Bien sûr que je fais de la cuisine française » Pour lui, « la cuisine française, c'est le terroir. J'aurais aimé faire le tour des régions, mais je n'ai pas eu assez de temps ». ...