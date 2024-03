information fournie par So Foot • 04/03/2024 à 22:20

Kees Rijvers est mort

« Trois pommes » s’est éteint.

L’AS Saint-Étienne a perdu lundi soir l’une de ses plus grandes légendes : Kees Rijvers, 226 matchs disputés sous le maillot des Verts et ancien meilleur joueur de D1, en 1957, année où il avait été sacré champion de France. Surnommé « Trottinette » ou « Trois pommes », le milieu offensif néerlandais avait 97 ans et était le doyen des anciens joueurs de l’ASSE.…

SF pour SOFOOT.com