Kecmanovic s'impose à Kitzbuhel par Matthieu Cointe (iDalgo) Miomir Kecmanovic a remporté dimanche son premier titre sur le circuit ATP. En finale à Kitzbuhel, le Serbe de 21 ans a dominé Yannick Hanfmann (118ème mondial), 6-4, 6-4. La saison de terre battue a démarré avec des surprises et les éliminations précoces de Fabio Fognini, tête de série numéro 1, Diego Schwartzman (n°2) et Dusan Lajovic (n°3) dans le tournoi. Kecmanovic avait quant à lui sorti Kei Nishikori, Jordan Thompson, Federico Delbonis et le surprenant Marc-Andrea Huesler (303ème au classement ATP) pour se hisser en finale. Plus efficace sur les points importants (4 balles de break sauvés sur 5, 3 converties sur 4), le 47ème mondial a réalisé le plus gros exploit de sa jeune carrière. Place aux choses sérieuses désormais avec le début du Masters 1000 de Rome dès lundi.

