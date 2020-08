Kasper Dolberg mène le train de l'OGC Nice à Strasbourg

Le Gym n'a eu besoin d'effectuer que de légères génuflexions pour écarter de sa route des Strasbourgeois pas encore au point. Et grâce à un Dolberg clinique, les Niçois sont ce soir en tête du championnat.

RC Strasbourg 2-0 OGC Nice

Du jaune de partout

Rennes vient à bout de Montpellier

Un fois les T-shirts d'échauffement floqués au nom des coureurs du team INEOS-Grenadier remisés au vestiaire, les Niçois font tourner les jambes dans ce qu'il ressemble à un départ fictif. La Meinau et ses 5000 supporters tentent de reproduire une ambiance d'un autre temps, mais difficile de s'enthousiasmer devant un match aussi haché. Car, rien que sur la première période, M. Brisard a dû distribuer la bagatelle de sept avertissements lors de la première période, dont six pour les Aiglons. Et non, Morgan Schneiderlin, Strasbourgeois de naissance recroisant la route de son club formateur douze ans après son départ, n'y aura pas échappé.Dans ces